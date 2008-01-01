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Новости погоды


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Февральская погода удивила крымчан


ИА "Метеоновости" / 09:52 Пятница, 26 февраля

  Февральская погода была полна сюрпризов, а её контрасты удивили даже старожил. В разгар зимы полуостров накрыла волна аномального тепла, 1 февраля воздух в Симферополе прогрелся до рекордных +19. Температура первой декады февраля часто показывала значения, которые больше подошли бы апрелю. Расплата за февральскую весну последовала во второй декаде месяца - почти весь период в столице Тавриды гостила зима с русским характером. Погода стала очень холодной, с морозными ночами (до -10.. -14), осадками в виде снега, метелями и снежным покровом, да еще каким! В ночь на 13 февраля в Симферополе выпало почти 30 см снега. На уборку был мобилизован весь скромный снегоуборочный ресурс города, а многим симферопольцам пришлось решать очень необычную задачу - опознавать своё авто под сугробами. В начале третьей февральской декады температура приблизилась к климатической норме, почти весь выпавший снег растаял. Два предстоящих дня будут очень теплыми, термометры Крыма покажут +9..+14. Завершится месяц прохождением атмосферного фронта и похолоданием: 27-28 февраля ожидается порывистый северо-западный ветер, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Преобладающая температура воздуха ночью и днем 0...+4. / meteonovosti.ru /
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