

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Февральская погода удивила крымчан

ИА "Метеоновости" / 09:52 Пятница, 26 февраля



погода была полна сюрпризов, а её контрасты удивили даже старожил. В разгар зимы полуостров накрыла волна аномального тепла, 1 февраля воздух в Симферополе прогрелся до рекордных +19. Температура первой декады февраля часто показывала значения, которые больше подошли бы апрелю. Расплата за февральскую весну последовала во второй декаде месяца - почти весь период в столице Тавриды гостила зима с русским характером. Погода стала очень холодной, с морозными ночами (до -10.. -14), осадками в виде снега, метелями и снежным покровом, да еще каким! В ночь на 13 февраля в Симферополе выпало почти 30 см снега. На уборку был мобилизован весь скромный снегоуборочный ресурс города, а многим симферопольцам пришлось решать очень необычную задачу - опознавать своё авто под сугробами. В начале третьей февральской декады температура приблизилась к климатической норме, почти весь выпавший снег растаял. Два предстоящих дня будут очень теплыми, термометры Крыма покажут +9..+14. Завершится месяц прохождением атмосферного фронта и похолоданием: 27-28 февраля ожидается порывистый северо-западный ветер, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Преобладающая температура воздуха ночью и днем 0...+4. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



