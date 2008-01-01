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Угроза наводнений из-за дождей в Австралии

ИА "Метеоновости" / 10:08 Пятница, 26 февраля



На восточное побережье Австралии обрушились сильные дожди. В регионе выпущено предупреждение об угрозе наводнений из-за нестабильных погодных условий.



В ночь на пятницу, 26 февраля, в австралийском штате Новый Южный Уэльс начались проливные дожди. Ливни сопровождались усилением ветра, достигшим 7-8 м/с в крупнейших городах штата - Сиднее, Ньюкасле и Вуллонгонге. Несмотря на скудный объем осадков в столице, в городах Уалча, Армидэйл и Кофс-Харбор всего за 1 час показатели достигли 68 мм. По данным синоптиков, дожди в регионе продлятся до понедельника, 1 марта.



Местные власти сняли официальное предупреждение о высокой метеоопасности, однако угроза разлива рек Беллингер, Орара и Пару, протекающих в Новом Южном Уэльсе, остается актуальной. / meteonovosti.ru /



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