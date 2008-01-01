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Лесные пожары в Японии


ИА "Метеоновости" / 10:09 Пятница, 26 февраля

  В префектура Тотиги, расположенной на острове Хонсю, не стихают лесные пожары. Несмотря на усилия спасательной службы, огонь удерживается в регионе уже шестой день.

Огонь разгорелся в воскресенье, 21 февраля, примерно в 3 км к северо-западу от главной железнодорожной станции города Асикага. По предположению местных властей, пожар возник на территории лагеря для пешеходных туристов. Отсутствие осадков за последнюю неделю в свою очередь способствовало быстрому распространению огня.

В четверг вечером, 25 февраля, площадь пожара составила более 100 гектаров земли. В некоторых районах префектуры было отключено водоснабжение, жители более 200 местных домов были эвакуированы. / meteonovosti.ru /
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