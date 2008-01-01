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Высокая лавиноопасность в южных кантонах Швейцарии

ИА "Метеоновости" / 10:11 Пятница, 26 февраля



На территории 4-х швейцарских кантонов установлен 3-ий уровень риска, означающий высокую лавинную опасность. Официальное предупреждение сохранится на юге, юго-востоке и юго-западе страны до субботы, 27 февраля.



Ожидаемые в регионе лавины называются "мокрыми". Они сходят при неустойчивой погоде и потеплении, в результате которого между слоями снега с разной плотностью возникает водяная прослойка. Они не обладают большой скоростью, но отличаются высокой плотностью, что существенно затрудняет спасательные работы.



Предупреждение распространяется на склоны высотой от 2400 м в Вербье, Мартини, Монтане и Церматте (кантон Вале), в кантоне Гларус, в Локарно (Тичино), в Санкт-Морице и других популярных курортах Граубюндена. Здесь высота снежного покрова в среднем достигает 120-200 см, а ежедневная температура воздуха продолжает неуклонно расти - до +6 градусов на южных склонах.



Всем посетителям горнолыжных курортов необходимо следить за лавинными бюллетенями. Местные власти также настоятельно рекомендуют отказаться от пеших прогулок в горах. / meteonovosti.ru /



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