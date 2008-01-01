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Месяц в Москве завершится скользкой погодой
ИА "Метеоновости" / 11:01 Пятница, 26 февраля
Московская погода сменила гнев на милость и к завершению последнего зимнего месяца резко повернула на тепло, пытаясь восполнить февральскую стужу. Подобное распределение температуры отмечалось в феврале 2010 года, но тогда в период холодной погоды, который также, как и в этом году отмечался с 5 по 25 числа, не отмечалось таких сильных морозов, температура не понижалась ниже -20 градусов.
В минувшие сутки москвичи прочувствовали резкое вторжение тепла, и впервые в текущем месяце максимальная температура перешагнула через ноль в сторону положительных значений. В последний раз оттепели в Москве случались лишь в январе.
До конца месяца в Москве и Подмосковье сохранится теплая погода.
Самым теплым станет сегодняшний день, максимальная температура в Москве до +5 градусов.
В субботу и воскресенье немного похолодает, но температура воздуха в течение суток будет меняться мало, оставаясь близкой к нулю. На дорогах будет очень скользко!! / meteonovosti.ru /
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