Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
26 февраля 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На северо-восток Центрального округа весна не спешит


ИА "Метеоновости" / 13:47 Пятница, 26 февраля

  Прошедший день, 25 февраля, стал переломным в погоде не только Москвы и Подмосковья, но и всего Центрального округа России. Теплые атмосферные фронты, один за другим пересекали центр России, поставляя очередные порции теплого воздуха. В большинстве областей осадки, преимущественно в виде снега, были небольшие, но местами количество выпавших осадков превысило пороговые 5 мм. Таковыми оказались Костромская и Тамбовская области.

Сегодня в центральных областях сохранится влияние атмосферных фронтов, обеспечивающих пасмурную погоду с осадками разной интенсивности. В большинстве областей они будут небольшими и при положительной температуре от 1 до 6 тепла, в черноземных областях до +8, в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах ожидаются налипание мокрого снега, гололед, туман, ветер до 18 м/с И лишь на северо-востоке округа, в Ивановской и Костромской областях, температура от -3 до +2 градусов, а на северо-востоке Костромской области она сохранит отрицательные значения и будет близкой к -10 градусам, а осадки будут идти в виде снега, местами сильного.

В субботу сохранится относительно теплая погода с температурой ночью от -3 на севере до +4 на юге округа, днем от -2 на севере до +5 в черноземных областях, на северо-востоке ночью до -15, днем -6..-11 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, туман, гололедные явления, налипание мокрого снега. В воскресенье, после прохождения холодного атмосферного фронта температура понизится на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+5
Сб.
27 фев.
+1
Вс.
28 фев.
-3
Пн.
1 мар.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Накхонсаван		 -42
Йеллоунайф

некомфортное место: Вестманаэйджар
комфортное место: Бенито Хуарес

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100