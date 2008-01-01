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На северо-восток Центрального округа весна не спешит

ИА "Метеоновости" / 13:47 Пятница, 26 февраля



Прошедший день, 25 февраля, стал переломным в погоде не только Москвы и Подмосковья, но и всего Центрального округа России. Теплые атмосферные фронты, один за другим пересекали центр России, поставляя очередные порции теплого воздуха. В большинстве областей осадки, преимущественно в виде снега, были небольшие, но местами количество выпавших осадков превысило пороговые 5 мм. Таковыми оказались Костромская и Тамбовская области.



Сегодня в центральных областях сохранится влияние атмосферных фронтов, обеспечивающих пасмурную погоду с осадками разной интенсивности. В большинстве областей они будут небольшими и при положительной температуре от 1 до 6 тепла, в черноземных областях до +8, в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах ожидаются налипание мокрого снега, гололед, туман, ветер до 18 м/с И лишь на северо-востоке округа, в Ивановской и Костромской областях, температура от -3 до +2 градусов, а на северо-востоке Костромской области она сохранит отрицательные значения и будет близкой к -10 градусам, а осадки будут идти в виде снега, местами сильного.



В субботу сохранится относительно теплая погода с температурой ночью от -3 на севере до +4 на юге округа, днем от -2 на севере до +5 в черноземных областях, на северо-востоке ночью до -15, днем -6..-11 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, туман, гололедные явления, налипание мокрого снега. В воскресенье, после прохождения холодного атмосферного фронта температура понизится на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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