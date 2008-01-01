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В Москве рекорд тепла!

ИА "Метеоновости" / 16:32 Пятница, 26 февраля



К 16 часам температура воздуха на ВДНХ достигла 6,4 градуса. А это значит, что установлен новый температурный рекорд для 26 февраля. Ранее он принадлежал 1990 году и составлял 6,0 градуса.



Причиной столь высокой температуры воздуха стала не только мощная адвекция теплого воздуха, но и солнце, которое проглянуло после 14 часов. Все это усилило таяние снега в городе, воды на улицах прибавилось. / meteonovosti.ru /



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