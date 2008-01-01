

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 09:03 Суббота, 27 февраля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода без существенныхосадков. Температура воздуха в Москве-2..0, по области -4..+1 градуса. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с.Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



В столице погоду продолжит формировать ложбина, смещающегося на восток циклона. Температура воздуха перейдет на устойчивые отрицательные значения. существенных осадков не ожидается. Атмосферное давление повысится Кислородный режим сохранится пониженным. Эти перемены окажут неблагоприятное влияние не только на метеозависимых людей, но и вполне здоровые люди при таких колебаниях погоды почувствуют недомогания: головные боли, головокружение, спазмы сосудов и боли в суставах. Чтобы облегчить состояние, необходимо заранее позаботиться о себе и принять назначенные лечащим врачом лекарства, рекомендуется принять седативные или тонизирующие средства, в зависимости от индивидуального самочувствия, по возможности ограничить физическую активность и нагрузки на организм.



Геомагнитный фон 27 февраля ожидается преимущественно спокойным. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



