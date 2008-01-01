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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 11:05 Суббота, 27 февраля

  Подходит к завершению последний месяц зимы, но даже ворвавшееся бурное тепло не сможет компенсировать накопленные холода и, скорее всего, этот месяц пополнит число холодных февралей. Сегодня в столице сохранится теплая погода с температурой воздуха близкой к нулю градусов. Но норма температуры в последние дни месяца еще отрицательная и 27 числа составляет -5.1.

С сегодняшнего числа заканчивается период рекордных температур ниже -30 градусов. 27 февраля суточный минимум принадлежит 1896 году и составляет -25.8. А в 1989 году потеплело до +8.3, что стало не только суточным рекордом, но и абсолютным рекордом февраля за весь период наблюдений. Рекордное количество осадков в этот день выпало в 1957 году - 15.3 мм. А самые высокие сугробы отмечались в 1960 году - 62 см, то есть вдвое больше нормы.

В прошлом году снежный покров был высотой всего 3 см. Температура ночью колебалась около 0 градусов, днем повысилась до +3.1, шел мокрый снег вперемежку с дождем. / meteonovosti.ru /
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Вс.
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-3
Пн.
1 мар.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Бхубанешвар		 -40
Хатанга

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Мэйчжоу

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