Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
27 февраля 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В южном полушарии продолжает сезон тропических циклонов


ИА "Метеоновости" / 12:09 Суббота, 27 февраля

  По информации Бюро метеорологии Австралии, в Индийском океане сформировался тропический циклон "MARIAN". Ему присвоена вторая категория. Он находится в 340 км к юго-востоку от австралийских Кокосовых островов. Скорость ветра вблизи центра составляет 75 км/час с порывами 100 км/час. Ему присвоена вторая категория.

По данным 27 февраля на 9 часов по московскому времени, ветер вблизи центра "MARIAN" усилилась до 30 м/с (110 км/час) с порывами 45 м/с (155 км/час).

В ближайшие дни тропический циклон заметно усилится, 1 марта на 9 часов по московскому времени, скорость ветра вблизи центра составит 38 м/с (140 км/час). 4 марта в 9 часов по московскому времени "MARIAN" станет ослабевать, скорость ветра вблизи центра составит 28 м/с (100 км/час).

Угрозы для островов он не представляет. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-2
Сб.
27 фев.
+1
Вс.
28 фев.
-3
Пн.
1 мар.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Бхубанешвар		 -40
Хатанга

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Мэйчжоу

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100