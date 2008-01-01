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В южном полушарии продолжает сезон тропических циклонов

ИА "Метеоновости" / 12:09 Суббота, 27 февраля



По информации Бюро метеорологии Австралии, в Индийском океане сформировался тропический циклон "MARIAN". Ему присвоена вторая категория. Он находится в 340 км к юго-востоку от австралийских Кокосовых островов. Скорость ветра вблизи центра составляет 75 км/час с порывами 100 км/час. Ему присвоена вторая категория.



По данным 27 февраля на 9 часов по московскому времени, ветер вблизи центра "MARIAN" усилилась до 30 м/с (110 км/час) с порывами 45 м/с (155 км/час).



В ближайшие дни тропический циклон заметно усилится, 1 марта на 9 часов по московскому времени, скорость ветра вблизи центра составит 38 м/с (140 км/час). 4 марта в 9 часов по московскому времени "MARIAN" станет ослабевать, скорость ветра вблизи центра составит 28 м/с (100 км/час).



Угрозы для островов он не представляет. / meteonovosti.ru /



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