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Новости погоды


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Рекордное тепло продержалось в Германии почти неделю


ИА "Метеоновости" / 12:39 Суббота, 27 февраля

  Мощный вынос тропического воздуха в начале уходящей недели, обусловил на северо-востоке Германии очень теплую погоду, которую впору сравнить с летней.

По данным на 25 февраля Немецкой метеорологической службы (DWD), впервые в истории наблюдений, которые ведутся с 1881 года, в зимние месяцы в течение шести дней подряд были зафиксированы температуры 20 градусов и выше.

Раньше в Германии, по архивным данным, зимой случалось подобное, но не более трех дней подряд. В последний раз аномально высокие температуры наблюдались с 26 по 28 февраля 2019 года. / meteonovosti.ru /
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