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О высоте снежного покрова в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 13:10 Суббота, 27 февраля



Мощный вынос теплого воздуха не только повысил в московском мегаполисе температуру до рекордных значений, но и стал "подъедать" снег. Прошедшие накануне дожди, тоже внесли свою лепту.



Так на северо-западе и севере Подмосковья, в Клину и Новом Иерусалиме высота снежного покрова приблизилась к своей норме, после 40 см сейчас уже 27 см. Самые высокие снега лежат на востоке и юго-востоке: в Черустях 54 см, в Коломне 49 см.



В Москве на главной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова 45 см, в районе ТСХА 39 см. Больше всего снега в районе МГУ 51 см. Но несомненный лидер по высоте сугробов Измайлово, 56 см. / meteonovosti.ru /



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