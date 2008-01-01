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Новости погоды


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О высоте снежного покрова в Москве и области


ИА "Метеоновости" / 13:10 Суббота, 27 февраля

  Мощный вынос теплого воздуха не только повысил в московском мегаполисе температуру до рекордных значений, но и стал "подъедать" снег. Прошедшие накануне дожди, тоже внесли свою лепту.

Так на северо-западе и севере Подмосковья, в Клину и Новом Иерусалиме высота снежного покрова приблизилась к своей норме, после 40 см сейчас уже 27 см. Самые высокие снега лежат на востоке и юго-востоке: в Черустях 54 см, в Коломне 49 см.

В Москве на главной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова 45 см, в районе ТСХА 39 см. Больше всего снега в районе МГУ 51 см. Но несомненный лидер по высоте сугробов Измайлово, 56 см. / meteonovosti.ru /
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