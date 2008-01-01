

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Карелии выпало рекордное количество осадков

ИА "Метеоновости" / 13:22 Суббота, 27 февраля



Атлантический циклон и серия атмосферных фронтов в минувшие пару дней отметились осадками разной интенсивности и продолжительности. Основной удар циклона пришелся на северо-запад Европейской России. Накануне, 26 февраля, сильные осадки в виде дождя и снега количеством до 17 мм прошли в Ленинградской области.



Но больше всего осадков досталось Карелии. В Петрозаводске сильные осадки шли в течение двух дней подряд. 25 февраля в городе выпало рекордное значение 6 мм, предыдущий 5.5 мм зафиксированы в 1988 году. 26 февраля тоже отметился рекордным количеством осадков, выпало 11 мм прежний 10.6 мм, продержался с 1937 года.



В последний рабочий день уходящей недели свою долю осадков получил город Сортавала, насыпало 8 мм, предыдущий рекорд 6.2 мм наблюдался в 1991 году. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



