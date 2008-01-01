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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:06 Воскресенье, 28 февраля



Предстоящим днём погода в Московском регионе будет определяться влиянием циклона и близостью его атмосферных фронтов.



По сведению синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня в последний день февраля ожидается облачная погода с небольшим снегом, который пройдёт местами. Максимальная температура воздуха в Москве составит -2..+1 градус, по области -2..+1. Ветер северо-западного направления 3-8 м/с.



Резкие колебания атмосферного давления и ощутимое для организма пониженное содержание кислорода в воздуха станут нагрузкой не только для метеочувствительных, но и для людей, не связывающих свое самочувствие с влиянием погоды. Особенно тяжело приходится тем, кто страдает бронхо-легочными и сердечно- сосудистыми заболеваниями, могут обостряться воспалительные и дегенеративные поражения суставов. Усиление и развитие симптомов обострения могут сопровождаться дыхательной недостаточностью, болями в области сердца, "скачками" артериального давления. У лиц с расстройствами нервной системы, осложненной повышенной метеочувствительностью, возможны обострения и ухудшение самочувствия (появление тревожно-депрессивных реакций). Для поддержания организма и коррекции психо-эмоционального состояния можно принимать рекомендованные врачом седативные (успокаивающие растительного происхождения) средства, согласованные с врачом лекарства при лечении основного заболевания. По возможности нужно совершать небольшие прогулки на воздухе или делать дыхательную гимнастику (можно на балконе или у окна), чтобы снизить кислородный дефицит.



Геомагнитный фон 28 февраля неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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