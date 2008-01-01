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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:25 Воскресенье, 28 февраля



Вот и наступил последний день календарной зимы. После небольшого ночного морозца до -3..-5 градусов, днем температура повысится до 0..-2. А посему речь о рекордах, как холодных, так и теплых не стоит на повестке дня.



28 февраля самая низкая температура -26.6 градусов останется за позапрошлым веком, в 1884 году, а самая высокая, +6.2 градуса в 1998 году. Больше всего осадков, 8.8 мм, в этот день выпало в 1906 году.



В прошлом, 2020 году, этот день был теплый, среднесуточная температура превышала климатическую норму на 1.3 градуса. Ночью отмечался легкий морозец, а днем температура повысилась до +3.3 градуса, осадков практически не было. / meteonovosti.ru /



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