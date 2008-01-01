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Новости погоды


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Сильные снегопады в Приволжском округе


ИА "Метеоновости" / 12:07 Воскресенье, 28 февраля

  Погода в нынешнем году постоянно проверяет на прочность жителей России. В ее арсенале не только стужа, метели и снегопады, но и оттепели. Причем погода меняется стремительно и привыкнуть к ее переменам не получается. Под ударом стихии снова оказался Приволжский округ. Очередной циклон принес в регион небольшое повышение температуры, но также снегопады и метели. 27 и ночью 28 февраля сильные снегопады в сопровождении порывистого ветра прошли в Татарстане. Количество выпавших осадков достигло 7 мм, что соответствует приросту снежного покрова примерно на 6-8 см. Башкирии досталось еще больше снега, до 10 мм в пересчете на воду.

В первый день весны атмосферное давление начнет расти, циклон продолжит заполняться и смещаться далее на восток. Температура воздуха понизится, станет ниже климатической нормы на 4-6 градусов. Местами пройдет небольшой снег, усилится ветер. Ночью в отдельных районах будет подмораживать до -20..-25 градусов. / meteonovosti.ru /
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