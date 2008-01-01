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Новости погоды


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Небывалое тепло в Норвегии


ИА "Метеоновости" / 12:42 Воскресенье, 28 февраля

  В Норвегии температура воздуха превышает привычные показатели на 3-5, а в северных районах и на 8-10 градусов. Что и не удивительно, ведь Норвегия "греется" в теплом секторе очередного циклона с Северной Атлантики. Конечно, о летнем тепле говорить не приходится. Но в Бодо, что в северной провинции, 27 февраля воздух прогрелся до +7,2 градуса. Такого тепла здесь не было с 1984 года, да и в том году термометры показали +7 градусов. Теплый воздух задержится на Скандинавском полуострове еще несколько дней. Вполне возможно, что и первые дни весны ознаменуются рекордами тепла. А уже с середины рабочей недели температура воздуха станет понижаться. И к пятнице уже приблизится к климатической норме. Облаков и осадков будет немного, зато ветер на побережье заметно усилится. Циклонический вихрь покинет территорию, уступая место антициклону. / meteonovosti.ru /
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