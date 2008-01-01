Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
28 февраля 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Суровая погода в Забайкалье


ИА "Метеоновости" / 13:07 Воскресенье, 28 февраля

  В Забайкальском крае которую неделю не ослабевают морозы. Среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 6-8 градусов, в ночные часы морозы усиливаются порой до -37..-42 градусов. Но рекордов пока нет. Погодные условия диктует обширный антициклон, хотя и атмосферные фронты циклона, кружащего над югом Якутии, вносят свой вклад. 27 февраля в Забайкальском крае прошел снег, мела метель при ветре до 24 м/с. Мороз в такую погоду воспринимается, как еще более суровый. В первый день весны на потепление рассчитывать не приходится. Ночью -29..-34 градуса, местами до -42, в южной половине -24..-29. Днем -10..-15 градусов, местами -17..-22, на юге -6..-11 градусов. Существенных осадков не ожидается. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+2
Пн.
1 мар.
+1
Вт.
2 мар.
+1
Ср.
3 мар.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Сарх		 -45
Верхоянск

некомфортное место: Усть-Камчатск
комфортное место: Арика

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100