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Суровая погода в Забайкалье
ИА "Метеоновости" / 13:07 Воскресенье, 28 февраля
В Забайкальском крае которую неделю не ослабевают морозы. Среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 6-8 градусов, в ночные часы морозы усиливаются порой до -37..-42 градусов. Но рекордов пока нет. Погодные условия диктует обширный антициклон, хотя и атмосферные фронты циклона, кружащего над югом Якутии, вносят свой вклад. 27 февраля в Забайкальском крае прошел снег, мела метель при ветре до 24 м/с. Мороз в такую погоду воспринимается, как еще более суровый. В первый день весны на потепление рассчитывать не приходится. Ночью -29..-34 градуса, местами до -42, в южной половине -24..-29. Днем -10..-15 градусов, местами -17..-22, на юге -6..-11 градусов. Существенных осадков не ожидается. / meteonovosti.ru /
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