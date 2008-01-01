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Новости погоды


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Лютые морозы пришли на Урал


ИА "Метеоновости" / 13:43 Воскресенье, 28 февраля

  Погода на Урале меняется стремительно, то морозы, то снегопады, то оттепели. Сибирский антициклон поддерживает крепкие морозы, но то и дело прорываются циклоны с запада, а с ними снегопады и метели. Температура воздуха тоже повышается. Но пока на Южном Урале погодой управляет антициклон, погода здесь суровая. Температура воздуха ниже климатической нормы на 8-10 градусов. Облаков и осадков мало. В ранние утренние часы 28 февраля воздух в Свердловской области остыл до -35 градусов. Первый день весны на Урале ожидается очень холодная погода, на 6-8, а местами и на 10 градусов ниже нормы. 2 марта циклон принесет очередную порцию тепла, температура повысится, но до нормы не дотянет 3-5 градусов. А уже в среду морозы ослабеют значительно. Температура превысит многолетние показатели на 4-6 градусов. / meteonovosti.ru /
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