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Новости погоды


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Амурскую область засыпало снегом


ИА "Метеоновости" / 13:55 Воскресенье, 28 февраля

  Снова неспокойно в Амурской области. Здесь хозяйничал циклон, пришедший из Китая. Температура воздуха была несколько ниже климатической нормы, ветер в порывах усиливался до 15-18 м/с, мели метели, прошел снег, местами сильный. Количество выпавших осадков достигло 12 мм в пересчете на воду. А если измерять в высоте снежного покрова, то увеличился он, в среднем, на 12 см. Хотя метель способна намести сугробы и повыше. Первый день весны ожидается в Амурской области солнечным и морозным. Ночью на север области до -35..-40 градусов, на юге -20..-25. Днем в северных районах -15..-20 градусов, местами до -25, в южных районах -9..-14 градусов. Это ниже нормы на 7-9 градусов. До конца недели на серьезное ослабление морозов рассчитывать не следует. / meteonovosti.ru /
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