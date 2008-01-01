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Новости погоды


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На Таймыре весна не вступает в права


ИА "Метеоновости" / 14:25 Воскресенье, 28 февраля

  Весна, как известно, бывает разная. Календарная весна начинается 1 марта. Есть климатическая весна, когда температура воздуха, согласно многолетним наблюдениям, повышается до нуля градусов. Началом метеорологической весны считается дата перехода среднесуточной температуры через ноль. И если дата начала климатической весны определена четко, то метеорологическая весна может как прийти пораньше, так и задержаться. Так, прихода весны на Таймыре ждать еще долго. В Хатанге она наступает лишь 31 мая. А сейчас в Таймырском округе трещат морозы. Температура воздуха 1 марта понизится до -50 градусов. Даже для этого сурового края - очень сильный мороз. А на севере полуострова, где ощущается влияние североатлантического циклона, снегопады и метели при порывистом ветре до 17-22 м/с. Непогода будет бушевать до 3 марта. Сохранятся до этой даты и аномальные холода, температура воздуха на 7-10 градусов ниже нормы. / meteonovosti.ru /
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