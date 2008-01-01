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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:14 Понедельник, 1 марта
Предстоящим днем столичный регион будет находиться на восточной периферии малоподвижного антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Температура воздуха в Москве 1..3, по области -2..+3 градуса. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.
Для метеочувствительных людей столичного региона, особенно с различными заболеваниями: сердечно-сосудистых, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, синдромом хронической усталости и вегетативными расстройствами, а также практически здоровых, не реагирующих на погодные капризы, придется не легко. Резкие, аномальные перепады температуры от сильных морозов до оттепели, резкое понижение атмосферного давления и содержания кислорода в воздухе, могут стать непосильной нагрузкой для организма. Поэтому следует строго соблюдать рекомендации врача, своевременно принимать лекарственные препараты. Помогут успокаивающие средства, лучше всего растительного происхождения. При сильных головных болях или болях в области сердца, высоком артериальном давлении необходимо купировать боли и нормализовать артериальное давление используемыми в этих случаях препаратами. В эти дни также необходимо снизить физические и эмоциональные нагрузки, нормализовать сон.
Геомагнитный фон 1 марта неустойчивый. / meteonovosti.ru /
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