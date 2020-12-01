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Итоги пошедшей зимы в Москве

ИА "Метеоновости" / 07:36 Понедельник, 1 марта



зима 2020-2021 года в Москве оказалась холоднее предыдущее почти на 6 градусов, но теплее многолетних значений. Средняя температура воздуха за сезон составила -7.4 градуса, что на +0,7 градуса выше нормы.



Самым теплым месяцем зимы стал декабрь, со средней температурой воздуха -4,4 градуса. В январе средняя температура воздуха составила -5,8 градуса, что выше нормы на +3,5 градуса. В феврале средняя температура воздуха -10,5 градуса, ниже нормы на -2,8 градуса. Самым теплым днем зимы стало 26 февраля, когда температура в Москве достигла рекордных +6,4 градусов. А самая холодная ночь выдалась 23 февраля с минимальной температурой воздуха на ВДНХ -24,5 градуса.



Февраль оказался и самым обильным на осадки, за месяц выпало 70,7 мм, или 195% месячной нормы. В декабре и январе выпадало 30,6 и 66,1 мм осадков соответственно. В итоге сезонная сумма составила 167,4 мм, что превышает норму на четверть. Рекордными по осадкам оказались 12 и 13 февраля, за 13 февраля в виде снега выпало 18 мм.



Самый высокий снежный покров на ВДНХ достигал 59 см утром 14 февраля. В последний день зимы высота снежного покрова сократилась до 45 см. / meteonovosti.ru /



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