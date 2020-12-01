Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
1 марта 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Итоги пошедшей зимы в Москве


ИА "Метеоновости" / 07:36 Понедельник, 1 марта

  Прошедшая зима 2020-2021 года в Москве оказалась холоднее предыдущее почти на 6 градусов, но теплее многолетних значений. Средняя температура воздуха за сезон составила -7.4 градуса, что на +0,7 градуса выше нормы.

Самым теплым месяцем зимы стал декабрь, со средней температурой воздуха -4,4 градуса. В январе средняя температура воздуха составила -5,8 градуса, что выше нормы на +3,5 градуса. В феврале средняя температура воздуха -10,5 градуса, ниже нормы на -2,8 градуса. Самым теплым днем зимы стало 26 февраля, когда температура в Москве достигла рекордных +6,4 градусов. А самая холодная ночь выдалась 23 февраля с минимальной температурой воздуха на ВДНХ -24,5 градуса.

Февраль оказался и самым обильным на осадки, за месяц выпало 70,7 мм, или 195% месячной нормы. В декабре и январе выпадало 30,6 и 66,1 мм осадков соответственно. В итоге сезонная сумма составила 167,4 мм, что превышает норму на четверть. Рекордными по осадкам оказались 12 и 13 февраля, за 13 февраля в виде снега выпало 18 мм.

Самый высокий снежный покров на ВДНХ достигал 59 см утром 14 февраля. В последний день зимы высота снежного покрова сократилась до 45 см. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
-2
Пн.
1 мар.
+1
Вт.
2 мар.
+1
Ср.
3 мар.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Однадатта		 -48
Тутончаны

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Анатапур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100