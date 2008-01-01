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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:00 Понедельник, 1 марта



Первый день весны в столичном регионе редко бывает по-настоящему весенним. Да и согласно многолетним наблюдениям, климатическая весна (когда среднесуточная температура переходит через ноль в сторону положительных значений) наступает в Москве лишь 20 марта. Хотя, бывает, приходит и раньше этого срока. Сегодня днем термометры покажут +1..+3 градуса, что на 4-5 градусов выше нормы. Но рекорда тепла не будет. До +5,7 градуса прогревался воздух в 2000 и в 2017 годах. Тем боле недостижим и рекорд холода. 1 марта 1881 года останется самым холодным днем в истории наблюдений. До -30 градусов остыл воздух в ранние утренние часы. Максимальное количество осадков, 19,4 мм выпало тоже в конце позапрошлого века, в 1895 году.



В прошлом, 2020 году, этот день был теплый, среднесуточная температура превышала климатическую норму на 6,3 градуса. Ночью отмечался легкий морозец, а днем температура повысилась до +4,9 градуса, осадков практически не было, как не осталось и снега на улицах города. Лишь на главной метеостанции ВДНХ его высота составила 3 см. / meteonovosti.ru /



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