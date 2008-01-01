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Новости погоды


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Зима еще вернется в Санкт-Петербург


ИА "Метеоновости" / 10:50 Понедельник, 1 марта

  В феврале на берегах Невы преобладала морозная, часто очень холодная погода с кратковременными и небольшими потеплениями. Средняя температура месяца в Санкт-Петербурге (-9.2) оказалась ниже климатической нормы на 2.3 градуса. Февраль принес ровно две нормы осадков (62 мм). Самые обильные снегопады прошли в праздничные выходные, приуроченные к Дню Защитника Отечества. В эти дни коммунальным службам пришлось потрудится - за трое суток снегом выпало 24 мм осадков в пересчете на воду, или три четверти месячной нормы, снежный покров достиг максимальной за всю зиму высоты 30 см. В конце месяца город на Неве накрыла первая и единственная за месяц мощная оттепель. Температура днем повышалась до +3..+4 градусов, стало сыро и слякотно. Осадки переходили в морось и дождь, город окутали дымки и туманы.

В первых числах марта сохранится очень теплая погода. Ночью термометры покажут около нуля, днем +2..+5, на дорогах ночью и утром гололедица. В среду-четверг пройдут осадки - мокрый снег, снег. Во второй половине недели в город вернется зима. В тыловой части опускающегося со Скандинавии циклона ночью подморозит до -6..-9, по области до -15, возможен сильный северо-западный ветер.

Как сообщают специалисты отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра, температура воздуха в марте ожидается близкой к средним многолетним значениям, осадков выпадет 100-140% от нормы. / meteonovosti.ru /
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