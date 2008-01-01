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Где прошедший февраль перевыполнил норму по осадкам

ИА "Метеоновости" / 11:13 Понедельник, 1 марта



Февраль завершил зимний сезон текущего года и обычно этот месяц на территории России характеризуется неравномерным выпадением осадков. Из-за обширности территории не изменил этому правилу февраль и в этом году. Но есть районы, где выпавшие осадки повсеместно перевыполнили норму. Это центральные области Европейской России и Поволжье. В Центральном федеральном округе в большинстве областей выпало около полутора месячных норм осадков, а во Владимирской, Рязанской, Калужской и Брянской областях - более двух месячных норм. Наибольшее количество выпало в Рязанской области: 278% от нормы. В Москве, по данным метеостанции ВДНХ при месячной номе 36 мм выпало 70 мм осадков, или 194%.



В Приволжском округе более двух месячных норм зафиксировано в Кировской, Ульяновской и Саратовской областях, на остальной территории - от 160 до 190% от нее.



На Европейском юге осадки выпадали неравномерно. Так в Армавире количество выпавших осадков почти в 4 раза превысило норму (381%), а Ростов-на-Дону ненастье обходило стороной и ему досталось лишь 61% от положенного.



На пути атлантических циклонов оказался Кольский полуостров, в Мурманской области за февраль выпало более трех месячных норм, а на юге Архангельской области до нормы не хватило ровно половины.



Повсеместно перевыполнена норма по осадкам на Урале, в Западной Сибири и в большинстве районов Восточной Сибири. В дефиците небесной влаги оказались лишь крайние северные районы Красноярского края и Республика Тыва. На Дальнем Востоке картина распределения осадков очень нестабильна. Больше трех месячных нормы досталось северу Амурской области, а во Владивостоке за весь месяц накопилось лишь 6 мм небесной влаги. / meteonovosti.ru /



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