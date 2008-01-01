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Зима не спешит уходить с московской земли

ИА "Метеоновости" / 11:39 Понедельник, 1 марта



Календарная зима осталась позади, но погода не спешит перестроиться на весенний лад. В течение марта, особенно в ее первой половине, зима со снежком и морозами еще будет наведываться в Москву и Подмосковье.



Погода первой недели марта это наглядно продемонстрирует. Сегодня ненастные циклоны далеко от столицы. Один из них перебрался на юг Западной Сибири, другой кружит над Баренцевом морем. При температуре близкой к нулю существенных осадков не ожидается.



Во вторник характер погоды существенно не изменится. Атлантический циклон накроет ненастной зоной Поволжье, а в центре России лишь местами, в основном на юге и востоке, пройдут небольшие осадки. Температурный фон в течение суток не изменится и в Москве составит от 1 до 3 тепла, по области от -2 до +3 градусов.



В среду и четверг погоду будет определять тыловая часть атлантического вихря. Местами покружит небольшой снег, в дневные часы при повышении температуры до положительных значений переходящий в мокрый снег. Под утро подморозит до 0..-5, а днем по-прежнему от -2 до +3 градусов. Такая температура на три с небольшим градуса превысит многолетние значения.



В пятницу Москву и Подмосковье начнет обживать холодный воздух и температура понизится. Под утро ее минимальное значение от -3 до -8 градусов, днем от 1 до 6 мороза. Местами пройдет небольшой снег.



В выходные дни, по предварительным прогнозам, дальнейшее усиление морозов и среднесуточная температура ожидается уже ниже нормы на 4-5 градусов. / meteonovosti.ru /



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