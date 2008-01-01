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Новости погоды


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Весна в Сибири началась со снегопадов и морозов


ИА "Метеоновости" / 12:08 Понедельник, 1 марта

  Активный циклонический вихрь, а он держит путь с Поволжья, в первый день календарной весны пожаловал в крайние южные области Сибири. Он принес в эти края ослабление морозов и ухудшение погоды. В Новосибирской, Кемеровской областях и на Алтае сегодня сильный снег, местами переходящий в мокрый снег, ветер до 25 м/с, сильная гололедица. В горах Республики Алтай при ветре до 25 м/с лавиноопасно. Снегопадами, метелями и сильным ветром встретит весну Хакасия и Тыва.

В остальных районах Сибири, несмотря на календарную весну, трещат морозы. Среднесуточная температура 1 марта не дотягивает до нормы 8-12 градусов. Погодой здесь по-прежнему правит антициклон.

Самые суровые морозы минувшей ночью отмечались в центральных районах Красноярского края, -44..-50 градусов. И это самая низкая температура в России. Даже в Оймяконе, российском полюсе холода, было теплее.

Постепенно очаг аномального холода будет смещаться на Дальний Восток. И к завершению рабочей недели в большинстве районов Сибири морозы ослабеют, холодная погода сохранится лишь на Таймыре. На остальной территории среднесуточная температура предполагается уже выше нормы на 2-8 градусов. / meteonovosti.ru /
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