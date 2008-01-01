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Март в Москве заметно потеплел

ИА "Метеоновости" / 13:57 Понедельник, 1 марта



Календарь завершил зимний сезон и с сегодняшнего дня вступил в весеннюю пору. Но метеорологическая весна, когда среднесуточная температура перейдет через ноль в сторону положительных значений, наступит гораздо позже, в последней пятидневке марта, а пока зима будет неоднократно напоминать о себе снегами и морозами. Март сохраняет за собой статус переходного месяца года и за весь ряд многолетних наблюдений, проводимых над погодой в Москве с 1879 года, чаще всего он был холодным. В 69 годах средняя за месяц температура оказывалась ниже нормы на 1 и более градусов. Число теплых месяцев, начинающих весну, за это время набралось 39, вот март не вышел за рамки климатической нормы в 33 годах.



Но за последние годы первенец весны заметно потеплел и в период с 2001 года лишь 4 раза, в 2005, 2006, 2013 и 2018 годах зима придержала холода и средняя температура месяца оказалась ниже нормы на 1-4 градуса. В остальные годы март радовал москвичей преждевременным теплом. Теплым был март и в прошлом, 2020 году. Средняя за месяц температура составила +3.8 градуса, что почти на 6 градусов выше нормы.



Но рекорд по теплу остался за 2007 годом. Средняя месячная температура в марте этого года была +4.4 градуса, что на 6.6 градуса выше положенного.



Самым влажным остается март 1966 года, в котором выпало 87.5 мм осадков при норме 34 мм. А самым сухим - март 1928 года, за весь месяц в нем набралось лишь 4.6 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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