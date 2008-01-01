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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:23 Вторник, 2 марта



Предстоящим днем Москва и Московская область окажутся под влиянием атмосферного фронта. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в Москве 3..5, по области 0..5 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 742 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 75%.



В столичном регионе сохраняется неблагоприятная погода для лиц, остро реагирующих на изменения погодных условий. Колебания температуры, понижение атмосферного давления, и низкое содержание кислорода в воздухе не дают передышки лицам с осложненным анамнезом - хронические болезни суставов, заболевания органов дыхания, как хронические, так и перенесенные в недавнем прошлом острые бронхо-легочные заболевания. Особенно тяжело в такую погоду приходится лицам с проявлениями кислородной недостаточности, гипертоникам и гипотоникам, с вегето-сосудистой дистонией, после перенесенных сосудистых нарушений. Стоит отметить, что и практически здоровые, не страдающие метеозависимостью в эти дни могут отмечать проявления дискомфорта и психо-эмоциональные расстройства. Чтобы избежать серьезных осложнений и ухудшение самочувствия следует строго придерживаться профилактических и лечебных рекомендаций врача. Постараться не перегружать организм не только физически, но и психологически. Помогут улучшить общее самочувствие растительные седативные препараты и адаптогены. Не стоит забывать и о прогулках на свежем воздухе, дыхательной гимнастике. / meteonovosti.ru /



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