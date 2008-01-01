Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
2 марта 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:23 Вторник, 2 марта

  Предстоящим днем Москва и Московская область окажутся под влиянием атмосферного фронта. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в Москве 3..5, по области 0..5 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 742 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 75%.

В столичном регионе сохраняется неблагоприятная погода для лиц, остро реагирующих на изменения погодных условий. Колебания температуры, понижение атмосферного давления, и низкое содержание кислорода в воздухе не дают передышки лицам с осложненным анамнезом - хронические болезни суставов, заболевания органов дыхания, как хронические, так и перенесенные в недавнем прошлом острые бронхо-легочные заболевания. Особенно тяжело в такую погоду приходится лицам с проявлениями кислородной недостаточности, гипертоникам и гипотоникам, с вегето-сосудистой дистонией, после перенесенных сосудистых нарушений. Стоит отметить, что и практически здоровые, не страдающие метеозависимостью в эти дни могут отмечать проявления дискомфорта и психо-эмоциональные расстройства. Чтобы избежать серьезных осложнений и ухудшение самочувствия следует строго придерживаться профилактических и лечебных рекомендаций врача. Постараться не перегружать организм не только физически, но и психологически. Помогут улучшить общее самочувствие растительные седативные препараты и адаптогены. Не стоит забывать и о прогулках на свежем воздухе, дыхательной гимнастике. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
3:00
местное
+3
Вт.
2 мар.
+2
Ср.
3 мар.
-1
Чт.
4 мар.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Однадатта		 -55
Хабардино

некомфортное место: Воркута
комфортное место: Лампанг

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100