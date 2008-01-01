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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:21 Вторник, 2 марта
Второй день весны будет мало отличаться от первого. Также облачно с прояснениями, местами небольшие осадки и температура близкая к нулю. Ее среднесуточное значение вновь превысит многолетние значения на 3-4 градуса. Температура, как ночью, так и днем будет далека от рекордов. Самым холодным этот день отмечался в далеком 1884 году, когда под утро температура понизилась до -26 градусов. До положительных значений температуры воздух прогрелся в 1995 году, термометры показали +5.7 градуса, что стало суточным рекордом.
Рекордное количество осадков выпало в этот день в 2016 году - 25.3 мм, а самые высокие сугробы 2 марта отмечались в 1895 году и составили 66 см.
В прошлом году в это время было очень тепло: температура ночью +2.1, днем +5.4 градуса, прошли сильные осадки (до 7.1 мм) в виде дождя и мокрого снега, которые расправились со снежным покровом. / meteonovosti.ru /
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