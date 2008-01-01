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Новости погоды


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Циклоны зачастили в Приволжье


ИА "Метеоновости" / 10:27 Вторник, 2 марта

  В последних числах февраля погоду в Приволжском федеральном округе лихорадило. После аномальных морозов циклон с северо-запада принес повышение температуры, снегопады, метели, сильный ветер, резкие перепады атмосферного давления.

В Нижнем Новгороде, и без того очень заснеженном, намело сугробы под метр высотой. В Самаре 27 февраля был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков - выпало 11 мм влаги, предыдущий максимум (6,7 мм) был установлен 45 лет назад. Дороги переметало, отмечались гололедные явления. Не успела погода наладиться, как с северо-запада спешит новый атмосферный вихрь с комплексом неблагоприятных погодных явлений в придачу.

2-3 марта в Приволжье ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, снега с дождём, местами сильные, сильный ветер с порывами до 12-17 м/с, местами 20 м/с, метель с ухудшением видимости до 500-1000 м. На дорогах заносы, снежный накат, гололедица. В ряде субъектов объявлен желтый уровень погодной опасности.

Во второй половине недели спокойной погоды не предвидится - активные циклоны продолжат атаковать территорию округа. / meteonovosti.ru /
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