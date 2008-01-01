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Новости погоды


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Каналы Венеции обмелели из-за рекордного отлива


ИА "Метеоновости" / 11:14 Вторник, 2 марта

  Несколько месяцев назад лагунный город пострадал от сильного наводнения, однако, в новом году его ожидал еще один удар - из-за рекордного отлива уровень воды в Каналах Венеции упал до критической отметки.

Уровень воды в городе опустился до отметки 48 см ниже уровня моря. В подобных условиях знаменитые каналы Венеции почти высохли, лодки и гондолы оказались выброшены на берег. По городу стало сложнее передвигаться как туристам, так и местным жителям, ведь катера и лодки являются единственным доступным транспортным средством во многих кварталах.

Столь сильное колебание уровня воды, рекордные отливы и чрезвычайно высокие приливы, ежегодно вызывающие наводнения в Венеции, связаны с климатическими изменениями. / meteonovosti.ru /
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