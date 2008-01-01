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На Германию надвигается похолодание

ИА "Метеоновости" / 11:24 Вторник, 2 марта



К концу текущей недели в Германии ожидается значительное похолодание. Непогода установится на территории всей страны, за исключением нескольких регионов на западе и севере Германии: в городах Дюссельдорф, Кельн, Нойс, Киль и на острове Рюген средняя температура воздуха не опустится ниже 0...+3 градусов даже ночью.



Во вторник, 2 марта, уровень метеоопасности достиг жёлтого цвета, что означает потенциальную угрозу погодных условий. Уже в пятницу, 5 марта, на большей части территории страны ожидается усиление ветра в среднем до 8 м/с, небольшой снег и снижение температуры воздуха до отметки ниже 0 градусов и до -3...-4 градусов в Берлине, Дрездене и Мюнхене.



В начале февраля 2021 года Германия уже пострадала от сильных холодов и снегопадов: непогода парализовала железнодорожный и автотранспорт, а также стала причиной сбоя в работе коммунальных служб. / meteonovosti.ru /



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