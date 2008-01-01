

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В центральный округ прилетели грачи, будет ли весна ранней?

ИА "Метеоновости" / 11:45 Вторник, 2 марта



Грачи - вестники весны, приурочили свой прилет в центральный округ к началу календарной весны, почти на две недели раньше положенного срока, ведь по народному календарю день Герасима-грачевника отмечают 17 марта. Но местные жители с удовольствием вот уже несколько дней выкладывают фотоссесии пернатых в соцсети.



Выделить перелетных грачей, от оставшихся на "зимних квартирах", можно по дружным сбившимся стаям, тогда как перезимовавшие птицы держатся в одиночестве или парами.



По поведению птиц особо наблюдательные граждане могут сами спрогнозировать погоду на ближайшие дни: если грачи сразу примутся за починку своих гнезд, то весна будет скорой и дружной, а вот если птицы посидев на гнездах непродолжительное время, снова взлетят - холода снова вернутся.



Судя по прогнозам синоптиков, все же еще неделю грачам придется побыть в зоне ожидания. Хотя первый месяц календарной весны и начался достаточно оптимистично: в первую половину недели суточная температура воздуха продолжает превышать климатическую норму на 3- 5 градусов, но день пятницы, 5 марта, станет переломным: холодный воздух арктических широт начнет активно атаковать ЦФО, температурный фон заметно понизится, и уже будет недотягивать до среднесуточных температур со значением -5..-3 градусов, характерных для этого региона в первую декаду марта.



И все же, народная примета нам обещает, что если грачи прилетели рано, то и весна будет ранней - через месяц после появления первых птиц снег полностью сходит и начинается ледоход. Ждем и верим, а пока в предстоящие холодные дни, стоит позаботиться о дальних странниках и поддержать их силы, подкормив после долгого перелета крошками, зернами и злаками. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



