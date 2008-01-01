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Сильные дожди на островах Фиджи

ИА "Метеоновости" / 12:06 Вторник, 2 марта



Из-за проливных дождей на территории всего островного государства установлен высокий уровень метеоопасности. Официальное предупреждение сохранится на Вити-Леву, крупнейшем острове архипелага, до вечера вторника, 2 марта.



По данным синоптиков, за последние 24 часа в городах Вити-Леву объем осадков в среднем превысил 80 мм: в Тубенасоло - 92,5 мм, в Нагадо - 79,5 мм, Надаривату - 101 мм, а в Нанди, популярном турнаправлении - 81 мм. Грозовые ливни также обрушились на остров Матуку: здесь выпало более 70 мм осадков. В столице Сува схожие погодные условия установились до пятницы, 5 марта, затем в городе ожидается переменная облачность без осадков.



Местные власти предупреждают жителей и гостей острова о риске возможных наводнений, разливе рек и высокой опасности на дорогах. / meteonovosti.ru /



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