Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Сильные дожди на островах Фиджи
ИА "Метеоновости" / 12:06 Вторник, 2 марта
Из-за проливных дождей на территории всего островного государства установлен высокий уровень метеоопасности. Официальное предупреждение сохранится на Вити-Леву, крупнейшем острове архипелага, до вечера вторника, 2 марта.
По данным синоптиков, за последние 24 часа в городах Вити-Леву объем осадков в среднем превысил 80 мм: в Тубенасоло - 92,5 мм, в Нагадо - 79,5 мм, Надаривату - 101 мм, а в Нанди, популярном турнаправлении - 81 мм. Грозовые ливни также обрушились на остров Матуку: здесь выпало более 70 мм осадков. В столице Сува схожие погодные условия установились до пятницы, 5 марта, затем в городе ожидается переменная облачность без осадков.
Местные власти предупреждают жителей и гостей острова о риске возможных наводнений, разливе рек и высокой опасности на дорогах. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения