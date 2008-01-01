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Новости погоды


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На Кольском полуострове вновь ветрено и снежно


ИА "Метеоновости" / 13:06 Вторник, 2 марта

  Лишь на пару дней весна нанесла визит на Кольский полуостров, щедро одарив теплом. В первый мартовский день среднесуточные температуры воздуха здесь на целых 8-10 единиц превысили климатическую норму: воздух прогрелся до +2..+5 градусов.

Но уже сегодня 2 марта бразды правления погодой вновь взяла зима. Циклонический вихрь на прошлой недели, пройдя через континентальную европейскую часть России, поднялся до северных широт, и подпитавшись арктическим воздухом, окреп до гигантских размеров, раскинувшись от российского Ямала до берегов Скандинавии. Укрепив позиции своего центра над юго-восточной акваторией Баренцева моря, он своими северными порывистыми ветрами активно вытеснил мимолетное тепло. Неутихающими стараниями ненастья в Мурманской области на предстоящей недели температурная кривая будет понижаться и к выходным ее значения опустятся до -16..-11 градусов. При этом северный ветер, достигая в порывах 10-15 м/с, а местами и до 15-20 м/с, начнет ослабевать лишь к праздничным выходным дням. Количество осадков за первую неделю марта превысит полумесячную норму, пик снежного изобилия придется на 4 марта, в этот день прогнозируется от ожидается от 5 до 9 мм осадков в виде снега. Со снежными метелями вновь подрастут сугробы на 2-5 см.

По все видимости, март месяц в этих краях решил поддержать заснеженный февраль. В Мурманске за прошедший месяц количество осадков превысило норму почти на 300% ( при норме 24 мм снежные запасы увеличились до 68 мм). Высота сугробов на полуострове в среднем составляет 50 см (в Мурманске 43 см, в Кандалакше 54 см, в прибрежных районах Баренцева моря около 28 см).

Возвращения тепла жителям Мурманской области стоит ждать не раньше начала будущей недели, когда насытившись влагой и вдоволь нагулявшись на кольских просторах, циклон покинет территорию, укрепив позиции уже в умеренных широтах. / meteonovosti.ru /
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