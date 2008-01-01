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Новости погоды


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Циклонический вихрь атакует Камчатку


ИА "Метеоновости" / 14:25 Вторник, 2 марта

  Февраль месяц выдался для южных регионов Камчатки весьма комфортным. Среднесуточная температура месяца по итогам соответствовала климатической норме. А в конце февраля даже превысила эти показатели на 4-6 градусов. При чем, и на осадки погода оказалась весьма скупа. Так в Петропавловске-Камчатском при норме 103 мм фактически не было зафиксировано ни одного миллиметра, то есть столица края отстояла на "ноль".

Первый день весны так же выдался относительно погожим. Усилившийся днем ветер стих в утренние часы вторника, 2 марта. Но это оказалось лишь затишьем перед бурей. Обходившие по югу стороной весь февраль Камчатку циклоны, решительно пересмотрели свою тактику и решили атаковать полуостров с севера.

Мощный циклонический вихрь, окрепнув над акваторией Чукотского моря, получив заряд холода, взял курс на пограничные восточные регионы России. С собой он принесет арсенал неблагоприятных метеорологических условий.

В результате чего, по прогнозам Камчатского УГМС, уже в утренние часы 3 марта в Петропавловске-Камчатском, в Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском, Усть-Камчатском, Соболевском, Быстринском, Алеутском районах ожидается сильный снег, метель, на дорогах гололедица и снежные заносы, ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами 25-30 м/с. 4 марта непогода продолжит атаковать полуостров и уже охватит своим влиянием Карагинский и Олюторский районы. Штормовой ветер и снежные метели сохранятся в регионе вплоть до субботы, 6 марта, затем стихия пойдет на убыль, но и температурный фон при этом существенно понизится.

В Петропавловске-Камчатском к воскресенью, 7 марта, температура воздуха опуститься в ночные часы до -20..-17 градусов, в дневные часы до -12..-10 градусов, что существенно ниже нормы, ведь в марте месяце здесь среднемесячные температуры по данным многолетних наблюдений составляют около -4 градусов. / meteonovosti.ru /
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