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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:19 Среда, 3 марта



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут слабые осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -2..+3 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-14 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 75%.



В переходный период неустойчивый характер погоды отмечается довольно часто, а учитывая тот факт, что к весне организм ослаблен, и адаптационная приспосабливаемость низкая, поскольку сказывается недостаток витаминов и зимняя усталость, то не только метеозависимым людям и людям, страдающим хроническими заболеваниями, но и большинству населения, необходимо уделять как можно больше внимания своему здоровью. Чаще совершать прогулки на свежем воздухе, заниматься дыхательной гимнастикой, соблюдать режим труда и отдыха и поддержать свой организм витаминами. / meteonovosti.ru /



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