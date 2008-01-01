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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 08:22 Среда, 3 марта



Сегодняшний день обещает быть ветреным, но в температурном режиме весьма благосклонным и полностью соответствовать своей многолетней норме. Среднесуточная температура воздуха составит около -4 градусов. А вот в далеком 1919 году жители столицы пережили довольно морозный для марта день, температура воздуха понизилась до -28.1 градуса. Необычайно теплым за всю историю метеорологической летописи выдалось 3 марта в 1992 году, воздух прогрелся до +9.0 градусов.



Рекордное количество осадков выпало в этот день в 1954 году - 15.0 мм, это составило 44% от месячной нормы осадков.



2020 год пытался дотянуться до планки рекорда, максимально прогрев в этот день воздух до +7.2 градуса, но рекорда не случилось, зато этот день своим теплом растопил остававшиеся сугробы, превратив их в лужи. / meteonovosti.ru /



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