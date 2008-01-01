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Новости погоды


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На 8 марта погода в Приморье порадует теплом


ИА "Метеоновости" / 09:36 Среда, 3 марта

  В Приморье февраль завершился на весенней нотке, но с началом календарной весны в край ненадолго вернулась зима. В условиях антициклона, сильно заснеженной территории и активного ночного выхолаживания на большей части территории Приморья ударили крепкие морозы до -17..-22, в горных районах - под -30. На побережье, конечно морозы помягче, до -10..-15. Что касается снежного покрова, то его высота сейчас существенно превышает средние многолетние значения, в отдельных горных районах в 2-2,5 раза, в приграничных районах на западе - в 4,5-5 раз!

Во второй половине недели антициклон уступит циклоническому вихрю из Китая, путь которого лежит на Хабаровский край. Атмосферные фронты циклона принесут в Приморье осадки различной интенсивности. В теплом секторе атмосферного вихря температура быстро повысится, ночные морозы ослабеют до -7..-12, в четверг днем в большинстве районов края термометры покажут небольшой "плюс", в отдельных районах пройдет мокрый снег. По прогнозам, в длинные праздничные выходные на северо-восточной периферии антициклона погода будет спокойной и станет еще теплее: 8 марта днем +2..+5 градусов, 9 марта - до +7. / meteonovosti.ru /
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