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Новости погоды


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Снегопады и метели захватили Русский Север


ИА "Метеоновости" / 10:57 Среда, 3 марта

  Очередной циклон с Северной Атлантики продолжает движение вдоль арктического побережья. Центр его 2 марта переместился в Республику Коми, атмосферные фронты вытянулись от северо-восточных районов европейской России до западных. Циклон принес снегопады, метели и резкий порывистый ветер. 2 и ночью 3 марта в Мурманской области прошел снег, мела метель, ветер в порывах усиливался до штормового, 24-29 м/с. Сильные снегопады достались Вологодской области (до 7 мм влаги) и Республике Коми (до 6 мм осадков). После столь обильных снегопадов высота снежного покрова увеличивается на 3-8 см. На Новую Землю циклон принес не только снегопады, но и сильные метели. Порывы ветра достигали ураганной силы, 29-34 м/с! Хотя для острова Южного ни штормы, ни ураганы - не редкость.

В ближайшие дни циклон сместится далее на восток, атмосферное давление начнет расти. Осадки и ветер заметно ослабеют. Температура воздуха понизится. / meteonovosti.ru /
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