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Новости погоды


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На Австралию обрушился тропический циклон


ИА "Метеоновости" / 11:00 Среда, 3 марта

  Во вторник, 2 марта, к северу Австралии приблизился тропический циклон "NIRAN", достигший 2 категории. Он прошел вблизи мыса Мелвилл, спустился до города Куктаун в Квинсленде и продолжил медленно продвигаться параллельно побережью штата.

Циклон принес с собой сильные осадки и ветры скоростью до 26 м/с с порывами до 36 м/с. Всего за 24 часа к югу от города Кэрнс в штате Квинсленд количество осадков составило более 200 мм. В среду, 3 марта, циклон слегка продвинулся к западу и приблизился к берегу континента, усилив опасность нахождения в уязвимых прибрежных районах. Стихия вызвала сбои в системе электроснабжения в домах более 42 000 местных жителей, повалила деревья и частично разрушила несколько зданий.

По данным синоптиков, в четверг, 4 марта, циклон достигнет 3 категории, отдалится от берега и направится на юго-восток к Коралловому морю. Власти Новой Каледонии, к берегам которой набравший силу циклон может подойти уже в воскресенье, 7 марта, призывают всех жителей и гостей региона следить за метеорологическими прогнозами и официальными предупреждениями. / meteonovosti.ru /
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