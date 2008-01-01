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Новости погоды
Улицы Сицилии покрылись пеплом из-за извержения вулкана
ИА "Метеоновости" / 11:01 Среда, 3 марта
На острове Сицилия уже в 7-ой раз за последние 3 недели произошло извержение Этны. Пострадавшими от выбрасываемого пепла стали жители городов, расположенных у подножия вулкана.
Пепел, извергнутый Этной, достиг коммун Джарре, Дзафферана-Этнеа, Мило, Санта-Венерина и деревни Форнаццо. Местные улицы, здания и автомобили были покрыты толстым черным слоем золы и камней. Жителям пришлось очищать свою собственность от пепла, а муниципальные службы острова опубликовали предупреждение о необходимости соблюдать осторожность на дорогах в связи с плохой видимостью из-за поднимающейся в воздух золы.
Местные власти также закрыли один из терминалов международного аэропорта Катании. 16 февраля 2021 года во время первого извержения вулкана были временно отменены все рейсы. / meteonovosti.ru /
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