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Улицы Сицилии покрылись пеплом из-за извержения вулкана

ИА "Метеоновости" / 11:01 Среда, 3 марта



На острове Сицилия уже в 7-ой раз за последние 3 недели произошло извержение Этны. Пострадавшими от выбрасываемого пепла стали жители городов, расположенных у подножия вулкана.



Пепел, извергнутый Этной, достиг коммун Джарре, Дзафферана-Этнеа, Мило, Санта-Венерина и деревни Форнаццо. Местные улицы, здания и автомобили были покрыты толстым черным слоем золы и камней. Жителям пришлось очищать свою собственность от пепла, а муниципальные службы острова опубликовали предупреждение о необходимости соблюдать осторожность на дорогах в связи с плохой видимостью из-за поднимающейся в воздух золы.



Местные власти также закрыли один из терминалов международного аэропорта Катании. 16 февраля 2021 года во время первого извержения вулкана были временно отменены все рейсы. / meteonovosti.ru /



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