

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Приволжском округе зима злится

ИА "Метеоновости" / 11:37 Среда, 3 марта



весна опережала даже календарные даты.



Часто перед приходом весны зима преподносит сюрпризы: то холода небывалые пожалуют, то обильные снегопады. Так и случилось в Приволжском округе. Атмосферные фронты циклона, центр которого перемещается вдоль арктического побережья, принесли сильные снегопады. В Самарской области 2 и ночью 3 марта выпало до 6 мм осадков, в Удмуртии до 7 мм, в Оренбургской области до 8 мм, а в Башкортостане и вовсе 12 мм небесной влаги. В результате снежный покров увеличился еще на 5-10 см. Но весна всё же напомнит о себе. Уже 4 марта мороз ослабеет, осадков станет меньше, усилится ветер. Днем температура повысится до -3..+2 градусов. Сохранится ненастная и ветреная погода и в пятницу, 5 марта, ночью слабый мороз, -1..-6 градусов, а днем в отдельных районах воздух прогреется до +5 градусов. А уже к выходным зима снова возьмется за свое: снегопады, метели, ветер в порывах до 17-22 м/с. И усиление морозов. Ночью -5..-10 градусов, местами до -12..-17. Да и днем температура не весенняя, -2..-7 градусов. Такие значения температуры ниже климатической нормы на 3-5 градусов. К привычным показателям температура вернется не раньше понедельника. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



