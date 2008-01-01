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Новости погоды


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В Сибири сугробы растут, морозы крепчают


ИА "Метеоновости" / 13:08 Среда, 3 марта

  Распределение сил в Сибири неоднородно. Северные и центральные районы занял антициклон, здесь трещат рекордные морозы. А на юге погодой управляет циклон и его атмосферные фронты. Холода не настолько лютые, зато снега очень много. Так, 2 и ночью 3 марта в южных районах Красноярского края и в Алтайском крае прошли сильные снегопады, количество выпавших осадков достигло 8-13 мм. Снежные шапки подросли еще на 10-15 см. А снега здесь, особенно в горных районах, бывает очень много. Но снегопады не рекордные, чего не скажешь о морозах в Эвенкии. Под утро 2 марта в Тутончанах воздух остыл до -52,3 градуса, в Туре было -49,7. Ранее, в 1947 году, температура понизилась до -47,1 градуса. В Кислокане новый рекорд -50,5 градуса против рекорда 1971 года (-48,4 градуса).

Аномальные холода (температура воздуха ниже нормы на 8-10 градусов) задержатся в центральных и северных районах Красноярского края до 4 марта, далее морозы ослабеют, но температура воздуха так и не дотянет до привычных значений. На юге Восточной Сибири пройдет снег, местами сильный, при порывистом ветре разыграются метели. / meteonovosti.ru /
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