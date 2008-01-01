

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Циклон на Дальнем Востоке набирает силу

ИА "Метеоновости" / 13:34 Среда, 3 марта



На Дальнем Востоке погода снова портится. Небольшой циклон подошел к южным Курильским островам 2 марта. 2 и ночью 3 марта прошел очень сильный снег, выпало до 35 мм осадков, что означает рост снежного покрова на 35-40 см, при ветре в порывах до 26 м/с мели метели. Досталось и Сахалину, но на острове и снегопады, и ветры были не столь сильными. Количество выпавших осадков достигло 7 мм, а порывы ветра достигали 21 м/с. Добрался активный циклон и до Камчатки. Удар стихии пришелся на южные районы. Здесь бушевала сильная метель при ветре ураганной силы, в порывах до 39-44 м/с. Мыс Лопатка знаменит сильными ветрами, но сильные ураганы - редкость даже для этих мест. Снега выпало тоже довольно много, до 10 мм. Влияние циклона, уверенно продвигавшегося на северо-восток, достигло Магаданской области, где наблюдались сильные снегопады, и до Чукотки, где мели метели при ветре в порывах до 25 м/с.



4 марта центр циклона доберется до Анадырского залива. Циклон усилится. Сильные снегопады ожидаются в Камчатском крае, на Курильских островах. Резкое ухудшение погоды на Чукотке: пройдет снег, усилится ветер, закружат метели. Порывы ветра достигнут ураганной силы, 37-42 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



