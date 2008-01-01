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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 08:44 Четверг, 4 марта



Предстоящим днем погода столичного региона будет определяться прохождением холодного фронта с северо-запада. При облачной погоде пройдут осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области -2..+3 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-15 м/с. Вечером в северной половине области местами гололедица. Атмосферное давление в середине дня составит 737 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.



В столичном регионе сохраняется ветреная, но относительно теплая погода, температурный фон в течение суток превысит норму на 2-4 градуса. Стараниями активного циклонического вихря атмосферный фон сохранится пониженным, ниже нормы на 10 единиц. При облачной погоде по всему региону сохраняется вероятность снежных зарядов. Кислородный режим в пограничном слое понижен.



При таких метеорологических условиях страдают лица более старшего возраста, имеющие серьезные проблемы со здоровьем и со сниженным адаптационным потенциалом. Наиболее тяжело сказываются такие погодные условия на состояние пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Избежать или полностью отгородиться от влияния погоды невозможно, поэтому нужно к ней приспосабливаться. В первую очередь лечить имеющиеся болезни, выполнять рекомендации врача, нормализовать режим труда и отдыха, по мере сил заниматься закаливанием организма, больше времени уделять прогулкам на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /



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