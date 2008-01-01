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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:02 Четверг, 4 марта



Ненастная и ветреная погода ожидается сегодня в столице. Температура воздуха окажется выше многолетних значений на 4-5 градусов, что соответствует концу марта. Но очередной температурный рекорд достигнут не будет. До +7,5 градуса прогрелся воздух 4 марта 1959 года. А в 1913 году столицу сковал мороз, в ранние утренние часы 4 марта термометры показали -32,4 градуса. Это стало не только рекордом этого дня, но и рекордом минимальной температуры для всего месяца.



Рекордное количество осадков выпало в этот день в 2018 году - 12 мм, при норме 34 мм.



В прошлом, 2020 году, температуре не хватило десятых долей градуса до рекорда. Днем воздух прогрелся до +7,2 градуса. Осадков не было, от снега, которого и так было мало, не осталось и следа. / meteonovosti.ru /



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