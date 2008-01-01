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На 8 марта в Крыму будет прохладно

ИА "Метеоновости" / 09:31 Четверг, 4 марта



Многие жители Крыма еще помнят, каким небывало теплым было начало календарной весны в прошлом году. Ровно год назад, 4 марта, в Симферополь заглянуло самое настоящее лето - воздух в городе прогрелся до +27 градусов! Такая температура для этого дня календаря была зафиксирована впервые за всю историю инструментальных наблюдений за погодой.



Весна этого года пока не торопится одарить Тавриду климатическими рекордами. В первых числах марта на полуострове отмечались ночные заморозки, среднесуточная температура была близка к средним многолетним значениям. Наверное, это и к лучшему - раннее тепло запускает в природе процессы, время которых еще не пришло. И цветущие растения могут пострадать от резкого похолодания, ведь март - "то солнцем греет, то снегом сеет".



В конце рабочей недели в Крыму существенно потеплеет - ночью +1..+4, температура днем повысится до +10..+15. Погода будет ветреной. А вот на длинные праздничные выходные ожидается вторжение холодного воздуха с севера и похолодание. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Вернутся ночные заморозки, преобладающая температура днем +4..+8. / meteonovosti.ru /



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